Tommaso Mazzi al Cesena, c'è anche il comunicato

Redazione VN
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La Fiorentina ha annunciato la cessione di Tommaso Mazzi al Cesena, come vi avevamo raccontato negli ultimi giorni: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del portiere classe 2009 Tommaso Mazzi al Cesena FC".

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