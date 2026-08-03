Tommaso Mazzi al Cesena, c'è anche il comunicato
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La Fiorentina ha annunciato la cessione di Tommaso Mazzi al Cesena, come vi avevamo raccontato negli ultimi giorni: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del portiere classe 2009 Tommaso Mazzi al Cesena FC".
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