Nuova esperienza in arrivo per un giovane talento del settore giovanile della Fiorentina. Il portiere classe 2009 Tommaso Mazzi è pronto a lasciare le giovanili della Fiorentina per trasferirsi nella Primavera del Cesena, dove proseguirà il proprio percorso di crescita.

L’estremo difensore, negli ultimi giorni aveva attirato l’attenzione anche per essere stato aggregato alla prima squadra durante il ritiro estivo. Un riconoscimento importante per il giovane portiere, che ha avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con i professionisti e con lo staff tecnico. Siamo allo scambio di documenti: domani, venerdì 31 luglio, visite mediche e firma sul contratto.

Ora per Mazzi si apre una nuova avventura, con l’obiettivo di continuare a trovare continuità nel percorso di crescita. Il giovane portiere avrà anche l'opportunità di ritrovare i suoi ex-compagni. Il 31 ottobre, infatti, la Fiorentina affronterà in trasferta il Cesena nella nona giornata del campionato Primavera.