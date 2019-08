Toh, guarda: stasera il Napoli non parla di arbitri. Ma la partita è stata falsata

Ok, lo ammettiamo, noi siamo di parte. Ma quello che è successo stasera al Franchi l’hanno visto tutti, non solo i tifosi viola. Sul fallo di mano di Zielinski si può discutere, soprattutto si può discutere il nuovo regolamento che legittima il fischio. Ma sul rigore per il Napoli non si può discutere. Quel rigore supera il normale concetto di “errore arbitrale” per sfociare nell’incomprensibile, se non si vuole pensare male. E stasera non è facile. Una simulazione bella e buona quella di Mertens, trasformata in un penalty che ha falsato la partita. Mancava solo la ciliegina sulla torta, che Massa e Valeri hanno messo al 90′, sorvolando bellamente su un fallo nettissimo su Ribery, che al Var sarebbe stato da verificare se fosse dentro o fuori area. Invece hanno pensato bene di lasciar correre. L’amarezza è tanta, anche nel sentire Ancelotti e company far finta di nulla e sviare l’attenzione, mentre se fosse successo qualcosa del genere a favore della Juve, a Napoli e nel resto d’Italia sarebbe scoppiata la rivolta. Non resta che tenersi stretta la grande prestazione della Fiorentina e guardare avanti. MONTELLA FURIOSO: LE SUE PAROLE