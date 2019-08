Ancelotti in sala stampa: “I rigori? Non ho visto le immagini. Per 90′ sono stato insultato dai tifosi viola”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato in sala stampa:

E’ stata una partita con poco equilibrio, la Fiorentina ha fatto meglio nella prima parte poi siamo venuti fuori noi. Non abbiamo fatto bene la fase difensiva, meglio invece in attacco: dobbiamo recuperare il giusto equilibrio tra le due fasi. Il nostro approccio? Siamo entrati in campo un po’ nervosi, dovevamo pressare alti ed essere più veloci, sono tutte cose che dobbiamo sistemare, così come il legame tra centrocampo ed attacco. Dovevamo interrompere qualche contropiede in più ma i ragazzi in campo non volevano prendere il rosso. Se ho visto i rigori? No, ma li hanno visti al Var. Cori razzisti contro Napoli non li ho sentiti, in compenso ho sentito quelli fatti nei miei confronti. Ho subito 90′ di insulti, una cosa incredibile, e dire che mio padre era tifoso viola…