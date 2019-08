Montella furioso: “Arbitro incomprensibile, e il Var che faceva? E poi era Chiesa il simulatore…”

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli:

“Faccio i complimenti a ragazzi e pubblico, entusiasmo incredibile. Dispiace, non meritavamo di perdere per tanti episodi. Certe cose non si riescono a capire, ma perché ti devi complicare la vita? Perché cinque persone non vanno a vederlo? Adesso non voglio più sentir parlare di Chiesa simulatore. Noi accettiamo e andiamo avanti, mi tengo la prestazione, l’entusiasmo, il bel gioco e il coraggio, ma mi dispiace per la sconfitta immeritatissima. Un punto alla prima giornata non cambia nulla , però non riesco a capire il ragionamento, non riesco. Massa dice che l’ha visto nettamente, e la VAR? Faccio tanta fatica… Ho preso un’ammonizione perché sul possibile rigore per Ribery lo volevo calciare io, ma non ho mai mancato di rispetto all’arbitro. Gli errori li accetti anche più volentieri senza la VAR: ti arrabbi cinque minuti e poi ti passa. Invece questo errore se lo rivedo domani sto peggio di oggi. Sul nostro rigore non capisco la regola, ma quella è, ed è stata applicata.

Ho visto i ragazzi concentrati, avevamo grande fiducia e sapevo dei rischi, ma ci dobbiamo portare dietro questa intraprendenza, il pubblico lo dobbiamo trascinare così: le soddisfazioni arriveranno. Sono entusiasta della prova, i ragazzi hanno tanto margine, abbiamo affrontato il Napoli con il massimo coraggio, l’alternativa era aspettare e perdere passivamente. Loro sono bravi, hanno sfruttato le occasioni, si conoscono da tanti anni. I ragazzi hanno capito che possono lavorare in questo modo, continueremo così. Ribery è un campione, mi auguro possa star bene per la prossima ma non ne sono convinto. Sarà un grosso esempio per i nostri giovani, quelli bravi giocano però devi mettere in conto di lasciare qualcosa dal lato della malizia. Negli ultimi 20′ tante perdite di tempo, sottigliezze che acquisiremo anche noi.”