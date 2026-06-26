Viery alla Fiorentina, i retroscena di Gazzetta: “La Juve e quei 50mln di clausola”

La Fiorentina è vicinissima al primo rinforzo della nuova stagione. Il club viola ha infatti trovato l'intesa per Viery

Redazione VN 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 08:28)

La Fiorentina è vicinissima al primo rinforzo della nuova stagione. Il club viola ha infatti trovato l'intesa per Viery, difensore centrale brasiliano del Gremio, individuato come il sostituto di Daniele Rugani. L'operazione si aggira intorno ai 13 milioni di euro e rappresenta un investimento importante per la società, che consegnerà così a Fabio Grosso un centrale mancino, profilo ricercato già dallo scorso gennaio.

Classe 2005, Viery è cresciuto nel settore giovanile del Gremio e si è messo in luce per forza fisica, velocità, qualità nell'impostazione e capacità nei duelli individuali. Centrale di ruolo, può essere impiegato anche come braccetto sinistro in una difesa a tre. Dopo l'esordio in prima squadra nel gennaio 2025, ha collezionato 27 presenze, condite da due gol e un assist, attirando l'interesse di diversi club europei.

La rapidità della Fiorentina è stata decisiva per superare la concorrenza. Per il difensore è pronto un contratto di cinque anni e restano da definire soltanto gli ultimi dettagli prima delle visite mediche e della firma. Il suo nome era già stato accostato a un club italiano: secondo la stampa brasiliana il Gremio aveva proposto alla Juventus il cartellino del difensore centrale Viery nel corso dei discorsi per definire il futuro di Arthur ultima stagione in prestito al Gremio. Viery aveva una clausola da 50 milioni di euro, che la Fiorentina però è riuscita ad aggirare Lo scrive la Gazzetta dello Sport.