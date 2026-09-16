In vista del delicato scontro di domenica alle 12:30 contro la Fiorentina, in casa Napoli si studiano le mosse per la trasferta del Franchi. La vittoria contro il Bologna ha riportato ossigeno e serenità dopo il tris di sconfitte incassato contro Como, Inter ed Arsenal, ma la preparazione a Castel Volturno procede con diverse gatte da pelare per Massimiliano Allegri.

La tentazione Noa Lang: riscatto al Franchi?

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, una delle grandi novità nell'undici iniziale azzurro potrebbe essere il rilancio dal primo minuto di Noa Lang. L'attaccante olandese, accostato anche ai colori viola durante la sessione estiva di calciomercato, è a caccia di continuità e riscatto. Dopo l'esclusione per motivi disciplinari nel match di Champions League contro l'Arsenal e lo spezzone giocato nella ripresa nell'ultimo turno di campionato, l'ex PSV è in forte ballottaggio con Vergara per occupare una maglia da titolare sulla trequarti. Per Lang si tratterebbe della prima partenza dall'inizio contro la Fiorentina, con l'obiettivo di ritrovare un gol che gli manca ormai da oltre sette mesi.

Infermeria affollata: sei gli assenti certi, la situazione di Anguissa

Se da un lato Allegri studia la soluzione per far male alla difesa di Paolo Vanoli, dall'altro deve fare i conti con un'ampia emergenza infermeria. Il tecnico toscano dovrà fare a meno di ben sei elementi: Alisson Santos, Buongiorno, Marianucci, Meret, McTominay e Giovane sono indisponibili e non saranno del match.

L'unico punto interrogativo riguarda Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense, fermatosi prima dell'impegno europeo per un fastidio all'adduttore, si sta sottoponendo a un lavoro di ricondizionamento personalizzato. Le risonanze magnetiche effettuate hanno escluso lesioni: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno fino a sabato, data di partenza per Firenze, per capire se potrà strappare una convocazione last minute.