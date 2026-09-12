Max Allegri ha commentato la sfida tra Fiorentina e Napoli al Franchi fra una settimana

Redazione VN
FIORENTINA VS ATALANTA

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Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna citando anche la gara al Franchi contro la Fiorentina:

I risultati cambiano l'opinione, ma strutturalmente questa squadra ha bisogno di più tempo, alcuni vengono da poche partite nelle gambe. Io sono molto fiducioso, le nostre partite più difficili sono domani e a Firenze... poi dopo la sosta miglioreremo anche sotto l'aspetto fisico.
Allegri

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