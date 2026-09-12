Max Allegri ha commentato la sfida tra Fiorentina e Napoli al Franchi fra una settimana
VIDEO - Vanoli: "Questi giovani mi entusiasmano. Guardate Mastantuono"
Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna citando anche la gara al Franchi contro la Fiorentina:
I risultati cambiano l'opinione, ma strutturalmente questa squadra ha bisogno di più tempo, alcuni vengono da poche partite nelle gambe. Io sono molto fiducioso, le nostre partite più difficili sono domani e a Firenze... poi dopo la sosta miglioreremo anche sotto l'aspetto fisico.
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