Vasquez e la gara vinta contro la Fiorentina

Redazione VN
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Johan Vasquez, capitano del Genoa e difensore centrale, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole sulla sfida contro la Fiorentina:

Contro la Fiorentina il primo successo in campionato: un punto di partenza?

«Certo. Eravamo consapevoli del momento difficile e lasciando da parte gli errori abbiamo avuto l'atteggiamento giusto con la voglia di voler vincere e l'intenzione di non voler perdere e di portare punti a casa e anche domenica prossima dovremo avere lo stesso atteggiamento».
Genoa v Venezia - Serie A

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