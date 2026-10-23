Vasquez e la gara vinta contro la Fiorentina
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Johan Vasquez, capitano del Genoa e difensore centrale, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole sulla sfida contro la Fiorentina:
Contro la Fiorentina il primo successo in campionato: un punto di partenza?
«Certo. Eravamo consapevoli del momento difficile e lasciando da parte gli errori abbiamo avuto l'atteggiamento giusto con la voglia di voler vincere e l'intenzione di non voler perdere e di portare punti a casa e anche domenica prossima dovremo avere lo stesso atteggiamento».
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