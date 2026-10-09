Da Genova a Genova. Un anno fa Paolo Vanoli debuttava sulla panchina della Fiorentina proprio al Ferraris in una situazione drammatica di classifica, ponendo il primo mattoncino per la salvezza. Domani alle 15:00, Marassi rappresenta il punto di partenza del "vero" campionato della Fiorentina, chiamata a trovare continuità dopo i segnali positivi mostrati prima della sosta tra campionato e Coppa Italia.

Il rinnovo di Ranieri e la tradizione favorevole a Genova

La vigilia del match porta una certezza in chiave futura: il difensore Luca Ranieri ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà ai colori viola fino al 2029. Un segnale di continuità importante per il reparto arretrato.

A confortare Vanoli ci sono anche i numeri positivi: la Fiorentina non perde in casa del Genoa dal 2019 ed è la seconda partita assoluta della gestione Commisso per tradizione favorevole. Inoltre, il Genoa è una delle tre squadre del campionato ancora a secco di vittorie, ha segnato meno gol ed è una delle quattro compagini a non aver mai trovato la rete con un subentrato dalla panchina. C'è poi il dato sui precedenti tra allenatori: Vanoli è imbattuto contro Daniele De Rossi nei tre confronti diretti affrontati finora.

Formazione: sciolto il nodo nazionali, il dubbio Mastantuono

Tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali sono rientrati al Viola Park, compreso Franco Mastantuono che ha potuto aggregarsi al gruppo soltanto per un paio di sedute d'allenamento. L'intenzione di Vanoli è quella di dare continuità all'impianto tattico ripartendo quasi in blocco dai titolari visti contro il Napoli: De Gea a protezione dei pali; linea difensiva composta da Jimenez, Dragusin, Ranieri e Viery; Fagioli, Ndour e Atta in mediana; tridente d'attacco con Gnonto, Njie e Pellegrino.

Il grande dubbio della vigilia riguarda proprio il talento argentino: Mastantuono ha un forte desiderio di scendere in campo dal primo minuto nonostante le fatiche del lungo viaggio e il ballottaggio resterà vivo fino a poche ore prima del fischio d'inizio. Lo riporta La Repubblica.