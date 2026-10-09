Focus VN - Chi è Tiago Gabriel e perché piace alla Fiorentina

Vanoli deciderà soltanto dopo la rifinitura odierna se schierare Mastantuono titolare domani a Marassi contro il Genoa, mentre sugli altri ballottaggi sembra avere le idee più chiare. Ieri, nella prima seduta a ranghi completi, l’argentino ha svolto la parte iniziale dell’allenamento in gruppo e poi lavoro di scarico, mostrando una buona condizione. Le sue possibilità di partire dall’inizio sono in aumento, ma Gnonto resta pronto a giocare sulla destra, con Njie confermato a sinistra e Pellegrino al centro dell’attacco.

L’altro dubbio riguarda il terzo interprete del centrocampo, con Fagioli e Ndour davanti alla difesa. Secondo l’articolo, Atta è favorito su Oulai e Gonçalves: il portoghese arriva comunque da due settimane di lavoro intenso per recuperare la migliore condizione.

In difesa è prevista la conferma integrale dei quattro titolari dell’ultima partita: Jimenez e Viery terzini, Dragusin e Ranieri centrali, davanti a De Gea. Il tecnico sta definendo gli ultimi dettagli per presentare la miglior Fiorentina possibile alla ripresa del campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.