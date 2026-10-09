Le parole di Amoruso sui problemi di Atta e i dubbi di formazione viola in vista della partita di domani contro il Genoa

Redazione VN
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L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento in casa Fiorentina in vista del ritorno in campo. Le sue parole:

Atta forse ha lavorato troppo in queste settimane e quindi ha avuto una ricaduta. Anche se non lo sappiamo di preciso. Lui è un giocatore di qualità, che forse all'Udinese non era abituato a lavorare come ha fatto alla Fiorentina. Al momento le sue prestazioni, però, non sono state all'altezza. Probabilmente ha speso tanto lavorando in queste settimane. Le problematiche all'addome fanno pensare alla pubalgia, ma in questo caso non centrerebbe il lavoro.
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Sui dubbi di formazione

La partita è il migliore allenamento possibile. Chiaro che quello che può disturbare un po' il tutto sono i viaggi assurdi, anche se oggi sono diversi da tempo fa. Tutti hanno ogni tipo di beneficio ormai. Io credo che vanoli abbia nella sua testa un tipo di formazione, poi è chiaro che servirà capire come affrontare la partita. Il Genoa dovrà fare una partita aggressiva, con i viola che dovranno tenere botta. Poi, a verticalizzare ci mette un secondo adesso la Fiorentina, con i giocatori di qualità che ha.

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