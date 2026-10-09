Il Genoa cambia la propria dirigenza. Lopez dice addio, al suo posto ex ex Fiorentina
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Il Genoa è in un momento delicato, dopo un inizio di campionato sofferto. Intanto in dirigenza ci sono stati dei cambiamenti importanti, con l'addio di Diego Lopez, direzione Burnley. Come riporta Sky, il Grifone ha scelto chi saranno i nuovi volti della direzione sportiva. Il dt sarà Francois Modesto, mentre il ds sarà Stefano Melissano. Melissano era stato anche a Firenze nella stagione 2021-22, con Italiano in panchina. Negli ultimi giorni si erano fanti molti nomi, tra cui Daniele Pradè e Nicolas Burdisso.
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