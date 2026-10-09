Aria di bocciature per Moise Kean?

Redazione VN
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Fabregas vuole un altro attaccante. Questa la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, che mette al centro del mercato il Como e la ricerca di un'altra punta.

Quest'estate il club allenato dallo spagnolo ha investito 40 milioni per Moise Kean, ma ciò non sembra bastare. Infatti, nel mirino del Como sarebbe finito Sergio Camello del Rayo Vallecano.

Con il suo arrivo, Fabregas si ritroverebbe tre attaccanti in rosa, visto la presenza di Douvikas. Una notizia che sa di bocciatura per l'ex Fiorentina?

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