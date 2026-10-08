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Verso Genoa-Fiorentina, la conferenza stampa di Vanoli: data e orario

Verso Genoa-Fiorentina, la conferenza stampa di Vanoli: data e orario

Paolo Vanoli parlerà in conferenza stampa alla viglia di Genoa-Fiorentina

Redazione VN
FIORENTINA VS TORINO

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Sabato la Fiorentina affronterà il Genoa nella sesta giornata di campionato. Il tecnico viola, Paolo Vanoli, presenterà la sfida in conferenza stampa. La nota del club:

ACF Fiorentina informa che domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 14:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Genoa - Fiorentina.
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