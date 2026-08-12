La società vuole quindi garantire a Grosso una rosa con almeno due soluzioni per ruolo
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Sul mercato della Fiorentina resta aperto anche il capitolo difesa. Dopo i tanti interventi effettuati sulla rosa, Fabio Paratici punta infatti ad aggiungere un altro terzino sinistro, così da consegnare a Fabio Grosso un'alternativa a Rafa Valdepenas e completare ulteriormente il reparto arretrato.
L'arrivo di un nuovo laterale mancino potrebbe portare il numero complessivo degli acquisti della Fiorentina fino a undici, considerando anche le operazioni previste negli altri reparti. La società vuole quindi garantire a Grosso una rosa con almeno due soluzioni per ruolo, intervenendo anche sulla corsia sinistra nonostante le numerose operazioni già concluse.
Resta da seguire anche la situazione di Dodò. La Fiorentina continua ad aspettare eventuali offerte considerate adeguate per il brasiliano, indicato tra i giocatori che potrebbero ancora lasciare Firenze. Con una ventina di giorni di mercato davanti, dunque, anche la difesa può subire ulteriori cambiamenti, sia in entrata sia in uscita. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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