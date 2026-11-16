"Fagioli lo conosco e per me è un grande, ma grande, giocatore. Il suo rendimento rientra in quello che è poi il rendimento di tutta la squadra"
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Nell'intervista alla Nazione, Renzo Ulivieri si è soffermato su alcuni singoli. Da De Gea a Njie, passando per Fagioli:
Dell’altro esterno, Njie, che ne dice?
«È forte. “Strappa” il gioco e le partite. Nell’uno contro uno riesce a creare spesso una superiorità. Stiamo parlando degli esterni e quindi devo aggiungere una cosa».
Prego.
«La Fiorentina deve iniziare a fare cross. Deve crescere nel mettere palloni in mezzo perché ha un centravanti che ha come punto di forza il colpo di testa. Pellegrino è bravo, Pellegrino vuole e ha necessità di palloni alti per segnare e quindi bisogna crossare di più».
Andiamo in porta: De Gea ha commesso errori, che si fa?
«Ma niente. Che vorrebbe fare? Guardi, è successo anche a me di avere squadre che prendevano troppi gol e che alla fine il portiere finisse sul banco degli imputati. Io ci parlavo con chiarezza, con il mio numero uno, e gli dicevo: stai tranquillo, qui non si cambia nulla, perché a comandare sono io. Poi, da toscanaccio quale sono, per abbassare la tensione ci mettevo sopra una battutina ironica… Certo, questo non vale per De Gea che di sicuro, oltre a una grande esperienza, ha una forza psicologica enorme. È un big».
A proposito di psicologia: Fagioli non le sembra quel calciatore straordinario ma mai realmente tranquillo?
«Fagioli lo conosco e per me è un grande, ma grande, giocatore. Il suo rendimento rientra in quello che è poi il rendimento di tutta la squadra, ovvero, come dicevo prima, la Fiorentina fa buone cose ma ancora a sprazzi. E poi, ricordiamocelo, Fagioli è uno della Nazionale, uno capace di fare un ruolo nella Fiorentina e anche un altro in azzurro. Lui, in viola, o gioca o entra, quindi è un punto di riferimento. Studia e lavora per arrivare al massimo, credo che sia complicato metterlo in discussione».
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