Paolo Vanoli risponde alle voci sulla sua panchina dopo il ko di Monza concentrandosi sulla sfida salvezza contro l’Udinese. «A me interessa il bene della Fiorentina, non la mia posizione», ha detto il tecnico, ribadendo di sentirsi «l’uomo giusto al posto giusto». Vanoli ha giudicato positivi i tre giorni di ritiro al Viola Park, decisi insieme alla squadra per rivedere la partita di Monza e capire come correggere gli errori.

Richiamando anche le parole di De Gea, Vanoli ha ribadito che il gruppo è unito e ha spiegato che per «umiltà» intende la consapevolezza del momento e della classifica. A Monza la Fiorentina era partita bene, ma al primo episodio negativo «ognuno ha eseguito un proprio spartito». A Udine il tecnico chiede una prova coraggiosa e la capacità di reagire da squadra alle difficoltà, in una partita in cui fare punti pesa anche perché i friulani sono una diretta concorrente.

Per dare più equilibrio alla Fiorentina, Vanoli torna alla mediana a tre con Fagioli di nuovo titolare in regia, Ndour e Brescianini. Pedro Gonçalves dovrebbe partire dalla panchina, così come Oulai, che ha saltato qualche allenamento per motivi familiari. Con Viery e Pongračić indisponibili, la coppia centrale sarà composta da Drăgușin e Ranieri. Arthur Atta, al primo ritorno a Udine da avversario dopo due mesi di stop, potrebbe giocare uno spezzone. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Pellegrino e Beto, altro ex della sfida. Lo scrive Tuttosport.