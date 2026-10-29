Paolo Vanoli non si può permettere di perdere ancora

Redazione VN
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Dopo tre sconfitte consecutive, la Fiorentina cerca contro l’Atalanta una vittoria indispensabile per risollevare una classifica sempre più preoccupante. Nel 2026 i viola hanno vinto appena tre volte al Franchi, l’ultima il 13 aprile contro la Lazio per 1-0. Da allora sono arrivati soltanto quattro punti in sette partite casalinghe, tutti attraverso pareggi. I tifosi si mobilitano per trasformare lo stadio in una bolgia e aiutare la squadra a interrompere il digiuno.

Vanoli, rimasto in silenzio alla vigilia, si affida soprattutto alla qualità di Mastantuono, ancora alla ricerca del primo gol al Franchi dopo la tripletta realizzata a Venezia cinquanta giorni fa. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Gnonto e Njie, mentre in difesa le scelte sono condizionate dagli infortuni di Pongracic e Ranieri. Il reparto arretrato, il più battuto con 19 reti subite, deve ritrovare solidità per consentire alla squadra di cambiare passo.

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I club della Fiesole hanno chiamato a raccolta gli oltre ventimila tifosi attesi, preparando una coreografia con migliaia di bandierine e ricevendo il ringraziamento della società. Ai giocatori chiedono massimo impegno e rispetto per i cento anni di storia viola, con la vittoria come unico obiettivo. Un esempio arriva dalla Primavera, che ieri al Viola Park ha travolto 5-0 il Septemvri Sofia in Youth League, grazie al poker del giovane Forte e alla rete di Croci. Lo scrive Tuttosport.

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