"Una parabola partita dal piede del centrocampista e finita nella porta polacca che stava circa 70 metri più in là: roba da nulla"
VIDEO - Il primo gol di Mastantuono in Nazionale ma non solo: l'Argentina domina
Anche Tuttosport si sofferma sul grande gol di Cher Ndour da oltre 70 metri. Ecco l'analisi:
«Questi sono ragazzi speciali, straordinari e meritano questa soddisfazione. Hanno fatto 15 giorni da grandi professionisti, nessuno si è risparmiato, poi dopo la partita dell'altra sera vinta al 95' era destino che fare gol all'ultimo minuto li avrebbe aiutati a esprimersi meglio», ha detto Baldini a fine gara. Il trionfo di questa Under 21 è un trionfo targato Baldini, un premio alla fiducia che ha sempre dato ai suoi ragazzi, per i quali, parola di Ndour (capitano ieri sera), è quasi come un padre. Per il giocatore della Fiorentina il match sarà da ricordare anche per il secondo gol segnato, quello del 3-0. Una parabola partita dal piede del centrocampista e finita nella porta polacca che stava circa 70 metri più in là: roba da nulla.
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