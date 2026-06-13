In casa Fiorentina si profila un possibile cambiamento importante tra i pali. La posizione di David De Gea non è più così solida e non è escluso un addio al termine della stagione o in caso di offerte adeguate.
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Tuttosport: “Possibile addio a De Gea. Fagioli blindato nonostante il Tottenham”
Possibile cambio in porta: non è esclusa la cessione di De Gea. Piace Mandas mentre Fagioli viene blindato dopo l'interessamento degli Spurs
Come riportato da Tuttosport, tra le prime idee per la successione figura Christos Mandas, attualmente al Bournemouth ma di proprietà della Lazio, profilo seguito con attenzione dalla dirigenza viola.
Non solo movimenti in uscita: la Fiorentina ha infatti respinto un tentativo del Tottenham per Nicolò Fagioli. Il centrocampista resta un elemento centrale nel progetto tecnico e appare destinato a restare in Toscana, salvo proposte considerate fuori mercato.
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