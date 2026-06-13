Tuttosport: “Possibile addio a De Gea. Fagioli blindato nonostante il Tottenham”

Possibile cambio in porta: non è esclusa la cessione di De Gea. Piace Mandas mentre Fagioli viene blindato dopo l'interessamento degli Spurs

In casa Fiorentina si profila un possibile cambiamento importante tra i pali. La posizione di David De Gea non è più così solida e non è escluso un addio al termine della stagione o in caso di offerte adeguate.