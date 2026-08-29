Alieu Njie, esterno d'attacco classe 2005 in forza al Torino, è sempre più vicino alla Fiorentina. Oggi è attesa la risposta del club granata. Tuttosport si sofferma proprio su quest'operazione di mercato. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

L’ala svedese ieri mattina ha rotto gli indugi e comunicato alla dirigenza del Torino il desiderio di essere ceduto. Una richiesta già fatta durante la finestra invernale di mercato e all’epoca respinta dal presidente, che promise a colui che era considerato un suo pupillo di concedergli il via libera in estate, qualora fosse arrivata un’offerta importante. Proposta materializzatasi nella serata di giovedì da parte della Fiorentina, che ha offerto 15 milioni al Torino. E finora nessun club era arrivato a tanto, per il jolly offensivo 21enne. A questa cifra potrebbe poi essere poi aggiunto qualche bonus oppure una percentuale sulla futura vendita. Insomma, non siamo poi così tanto lontani dai 18-20 milioni chiesti dal club granata per vendere il gioiellino classe 2005. Ecco perché da Firenze filtra ottimismo per il buon esito dell’operazione.

Njie ha già trovato un’intesa di massima con la Fiorentina per un contratto quinquennale da un milione netto a stagione. Anche per questo ha ribadito la volontà di lasciare il club granata. In questi ultimi giorni la società toscana ha superato la concorrenza del Crystal Palace, bloccato dal fatto di non poter andare oltre il prestito oneroso con obbligo di riscatto (alla quinta presenza) per un pacchetto complessivo di 12 milioni, più vari bonus. Soluzione, questa, che non soddisfa il Torino. Di qui le trattative decollate con la Fiorentina: previsti stasera nuovi contatti tra i dirigenti delle sue società, dopo le rispettive gare di campionato, per provare ad arrivare al traguardo. A portare avanti le negoziazioni è l’agente Sandro Martone, che nella tarda serata di ieri ha ricevuto la chiamata anche di un altro club inglese, ma al momento la Fiorentina resta decisamente in pole per ingaggiare Njie.