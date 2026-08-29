Il classe 2005 è un passo dalla Fiorentina. Oggi la risposta del Torino
VIDEO - Grosso: "Abbiamo un'idea precisa. Cambiare non significa distruggere"
Alieu Njie, esterno d'attacco classe 2005 in forza al Torino, è sempre più vicino alla Fiorentina. Oggi è attesa la risposta del club granata. Tuttosport si sofferma proprio su quest'operazione di mercato. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
L’ala svedese ieri mattina ha rotto gli indugi e comunicato alla dirigenza del Torino il desiderio di essere ceduto. Una richiesta già fatta durante la finestra invernale di mercato e all’epoca respinta dal presidente, che promise a colui che era considerato un suo pupillo di concedergli il via libera in estate, qualora fosse arrivata un’offerta importante. Proposta materializzatasi nella serata di giovedì da parte della Fiorentina, che ha offerto 15 milioni al Torino. E finora nessun club era arrivato a tanto, per il jolly offensivo 21enne. A questa cifra potrebbe poi essere poi aggiunto qualche bonus oppure una percentuale sulla futura vendita. Insomma, non siamo poi così tanto lontani dai 18-20 milioni chiesti dal club granata per vendere il gioiellino classe 2005. Ecco perché da Firenze filtra ottimismo per il buon esito dell’operazione. Njie ha già trovato un’intesa di massima con la Fiorentina per un contratto quinquennale da un milione netto a stagione. Anche per questo ha ribadito la volontà di lasciare il club granata. In questi ultimi giorni la società toscana ha superato la concorrenza del Crystal Palace, bloccato dal fatto di non poter andare oltre il prestito oneroso con obbligo di riscatto (alla quinta presenza) per un pacchetto complessivo di 12 milioni, più vari bonus. Soluzione, questa, che non soddisfa il Torino. Di qui le trattative decollate con la Fiorentina: previsti stasera nuovi contatti tra i dirigenti delle sue società, dopo le rispettive gare di campionato, per provare ad arrivare al traguardo. A portare avanti le negoziazioni è l’agente Sandro Martone, che nella tarda serata di ieri ha ricevuto la chiamata anche di un altro club inglese, ma al momento la Fiorentina resta decisamente in pole per ingaggiare Njie.
ATTENZIONE A MANDRAGORAOcchio poi, all’interno dell’operazione, al possibile inserimento del centrocampista Rolando Mandragora, vecchia conoscenza della formazione granata, in buoni rapporti con Cairo e in uscita dalla Fiorentina. Per questo Paratici - prosegue Tuttosport - l’ha proposto al collega Petrachi. È un nome sul quale Cairo e Petrachi potrebbero anche ragionare, qualora dovessero mollare la presa per Bragança dello Sporting.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Obiettivi mercato
Romano: "Atletico Madrid su David, può sbloccare Zirkzee-Juve"
Rassegna stampa
Nazione: "Kean-Como, la richiesta della Fiorentina. Atteso agente Zirkzee al VP"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Cosa chiede lo United per Zirkzee. Due alternative e occhio alle sorprese"
Esclusive
100 anni di Fiorentina, 100 anni di soli contro tutti: un secolo di orgogliosa indipendenza
Rassegna stampa
Paulo Sousa: “Che Fiorentina nel 2015. Chiesa e Astori, ricordi speciali"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti