Il futuro di Joshua Zirkzee resta uno dei temi caldi di queste ultime ore di mercato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano nel suo ultimo aggiornamento, la situazione dell’olandese è strettamente collegata a quella di Jonathan David: l’Atletico Madrid si è mosso concretamente per l’attaccante della Juventus e, qualora il canadese lasciasse Torino, i bianconeri potrebbero tornare con forza proprio su Zirkzee. Un incastro che rischierebbe dunque di complicare i piani della Fiorentina, che nelle ultime ore aveva guadagnato terreno nella corsa all’ex Bologna.

I viola, infatti, restano in attesa di una risposta definitiva sia dal giocatore che dal Manchester United. Romano sottolinea come questa attesa duri ormai da circa 48 ore: Zirkzee aveva dato un’apertura al trasferimento a Firenze, ma manca ancora il via libera conclusivo. La Fiorentina ha già presentato allo United una proposta per un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma l’eventuale cessione di David all’Atletico potrebbe rimettere prepotentemente in corsa la Juventus e cambiare nuovamente lo scenario.