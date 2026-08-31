VIDEO VN - Filangeri: “Stiamo crescendo e oggi lo abbiamo dimostrato”

Il futuro di Rolando Mandragora è uno dei temi caldi in casa Fiorentina. A fare il punto sulla situazione è Tuttosport, che racconta di un confronto diretto tra il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo viola Fabio Paratici. I granata vorrebbero riportare il centrocampista in Piemonte dopo l'esperienza già vissuta tra il 2021 e il 2022 e, per riuscirci, starebbero lavorando a un'operazione da circa 5-6 milioni di euro. Sullo sfondo anche la possibile richiesta della Fiorentina per Kristian Thorstvedt, elemento che potrebbe incidere sulle strategie della trattativa.

Il presidente sta cercando di ingaggiare Mandragora per circa 5 o 6 milioni con un obbligo di acquisto condizionato tra un anno, se effettivamente non riuscirà a convincere Paratici a confezionare il terzo prestito con diritto dopo quelli di Fortini e Comuzzo. La società viola valuta il centrocampista 7/8 milioni trattabili. Mandragora non è un titolare acclarato e Grosso ha richiesto come rinforzo a centrocampo Kristian Thorstvedt.