Mandragora può tornare al Torino: Tuttosport racconta la trattativa tra Cairo e Paratici. I granata puntano al centrocampista della Fiorentina.

Redazione VN
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Il futuro di Rolando Mandragora è uno dei temi caldi in casa Fiorentina. A fare il punto sulla situazione è Tuttosport, che racconta di un confronto diretto tra il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo viola Fabio Paratici. I granata vorrebbero riportare il centrocampista in Piemonte dopo l'esperienza già vissuta tra il 2021 e il 2022 e, per riuscirci, starebbero lavorando a un'operazione da circa 5-6 milioni di euro. Sullo sfondo anche la possibile richiesta della Fiorentina per Kristian Thorstvedt, elemento che potrebbe incidere sulle strategie della trattativa.

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Il presidente sta cercando di ingaggiare Mandragora per circa 5 o 6 milioni con un obbligo di acquisto condizionato tra un anno, se effettivamente non riuscirà a convincere Paratici a confezionare il terzo prestito con diritto dopo quelli di Fortini e Comuzzo. La società viola valuta il centrocampista 7/8 milioni trattabili. Mandragora non è un titolare acclarato e Grosso ha richiesto come rinforzo a centrocampo Kristian Thorstvedt.

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