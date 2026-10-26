La Fiorentina vede sfumare a San Siro una vittoria che sembrava vicinissima: avanti grazie alla prodezza di Jimenez, subisce nel recupero il pareggio di Thuram, dopo uno scambio con Diouf, e il rigore del definitivo 2-1 trasformato da Zielinski per una trattenuta di Valdepeñas sull’attaccante francese. Nell’analisi pesano soprattutto le scelte di Vanoli, che passando al 5-3-2 nel finale abbassa la squadra e favorisce la pressione nerazzurra. Chivu, invece, allarga prima Bonny e Thuram per aprire la difesa viola, poi inserisce Lavelli e passa al 3-4-3, trovando le soluzioni per ribaltare la partita.

A tenere in corsa la Fiorentina sono soprattutto Jimenez e De Gea. Il terzino spagnolo intuisce il cattivo posizionamento del debuttante Provedel e lo supera con uno splendido esterno destro sotto l’incrocio. Il portiere viola compie almeno cinque interventi decisivi: tre su Thuram, uno su Sucic e un autentico miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Esposito nel primo tempo. Alla resistenza contribuiscono anche le due traverse colpite da Carlos Augusto, in una gara che, secondo il giudizio dell’articolo, l’Inter avrebbe meritato di vincere senza dover attendere il recupero.

Tra gli episodi discussi c’è anche il contatto di Viery su Thuram, giudicato dall’autore un rigore evidente: Mariani indica inizialmente il dischetto, poi cambia decisione senza che il VAR intervenga. La Fiorentina non riesce però a sfruttare neppure questa circostanza e cede proprio sul traguardo, pagando una gestione troppo prudente del vantaggio. Per l’Inter è appena la terza vittoria della propria storia ottenuta segnando due reti dopo il novantesimo, dopo quelle contro Sampdoria nel 2005 e Cesena nel 2011: un dato che rende ancora più amara la rimonta incassata dai viola. Lo scrive Tuttosport.