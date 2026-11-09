VIDEO - Vanoli difende De Gea e bacchetta Oulai: "Quel giallo non è da Kanté"

Pellegrino si prende la scena al Franchi. Nei primi minuti l’argentino stacca con autorità tra Lucumí e Woltemade e firma di testa l’1-0, sorprendendo il tedesco in marcatura. La sua prestazione alimenta i rimpianti della Juventus per il mercato estivo e riapre il discorso sulla necessità bianconera di trovare un centravanti a gennaio. Vanoli parte con Gonçalves libero di muoversi sulla trequarti e preferisce Oulai a Fagioli. La Juve cerca spazio tra le linee, ma sfrutta poco il campo a disposizione di Kalulu e Cabal, anche per la scarsa iniziativa di Douglas Luiz. Più intraprendente Koopmeiners.

A cambiare il primo tempo è Kolo Muani, che sulla destra mette in difficoltà Viery e ridà profondità alla Juventus. McKennie sfiora il gol di testa, Cabal ci prova e il francese costruisce l’azione dell’1-1 di Woltemade, alla prima rete in campionato. La Fiorentina ha comunque l’occasione per tornare avanti quando un errore di Lucumí favorisce Gonçalves. Il secondo vantaggio arriva otto minuti dopo l’intervallo, con Njie che trova il 2-1 sugli sviluppi di una carambola.

Spalletti inserisce Alajbegovic, Zhegrova e Celik e torna al 4-2-3-1. McKennie e Douglas Luiz sfiorano il pari, poi Bremer firma il 2-2 di testa su corner. Nel finale la Juventus reclama un rigore per un tocco di braccio di João Mário, giudicato punibile nell’analisi, mentre alla Fiorentina viene annullato un gol di Dragusin. Due parate di Vicario blindano il pareggio, che lascia negativo il bilancio bianconero del ciclo di partite sul piano della classifica. Lo scrive Tuttosport.