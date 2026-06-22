Tuttosport: “Il Bologna vuole Joao Mario. Ma la Fiorentina potrebbe farlo vacillare”

Il secondo è quello di Joao Mario, terzino portoghese. Sartori vorrebbe riportarlo a Bologna, ma secondo Tuttosport, l'interesse della Fiorentina è reale

Nelle ultime ore, Juventus e Bologna hanno intensificato i contatti per dei nomi che riguardano la Fiorentina. Il primo è quello di Fabio Miretti, con il centrocampista che rimanere la prima scelta di Domenico Tedesco.