Nelle ultime ore, Juventus e Bologna hanno intensificato i contatti per dei nomi che riguardano la Fiorentina. Il primo è quello di Fabio Miretti, con il centrocampista che rimanere la prima scelta di Domenico Tedesco.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Il Bologna vuole Joao Mario. Ma la Fiorentina potrebbe farlo vacillare”
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Tuttosport: “Il Bologna vuole Joao Mario. Ma la Fiorentina potrebbe farlo vacillare”
Il secondo è quello di Joao Mario, terzino portoghese. Sartori vorrebbe riportarlo a Bologna, ma secondo Tuttosport, l'interesse della Fiorentina è reale
In questo momento, Fabio Paratici sembra defilato dalla trattativa. Il secondo è quello di Joao Mario, terzino portoghese. Sartori vorrebbe riportarlo a Bologna, ma secondo Tuttosport, l'interesse della Fiorentina è reale. Ma non solo, la squadra di Grosso potrebbe far vacillare il giocatore nella scelta del suo futuro.
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