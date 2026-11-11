Pedro Gonçalves, pur non avendo ancora i 90 minuti nelle gambe, si è preso la Fiorentina con prestazioni in gran crescendo.
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La sosta è arrivata in quello che per la Fiorentina è un momento di ripresa. Le ultime tre gare - sottolinea Tuttosport - hanno dato nuove idee e certezze e ora Vanoli vuole sfruttare il calendario dopo la pausa per risalire la classifica. Monza, Cagliari, Udinese e Parma sono avversarie abbordabili prima della Coppa Italia contro il Napoli e servirà lo stesso coraggio visto contro la Juventus.
Gonçalves si è preso la FiorentinaIl quotidiano evidenzia, oltre alla prova di Oulai, anche quella di Gonçalves dietro la punta. In particolare, il portoghese ha mostrato una prova di livello pur non avendo ancora il pieno regime nelle gambe, ma in 196' giocati in A ha già i numeri dalla sua. Due assist, un gol in coppa, uno spazio da prendersi visto lo stop di Atta (che potrebbe recuperare). Un prospetto utile per aumentare il potenziale offensivo, magari fornendo altri assist per la testa di Pellegrino.
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