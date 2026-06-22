Tuttosport e un titolo che fa riflettere: “Fiorentina in bianconero”

La nuova Fiorentina sta assumendo sempre più una forte impronta bianconera. Da Paratici a Filippi, ma non solo

Redazione VN 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 09:46)

La nuova Fiorentina sta assumendo sempre più una forte impronta bianconera. Dopo l’arrivo del direttore sportivo Fabio Paratici e dell’allenatore Fabio Grosso, è pronto a sbarcare al Viola Park anche Claudio Filippi, storico preparatore dei portieri della Juventus e collaboratore di Massimiliano Allegri. Per lui è pronto un contratto quadriennale e l’ingresso nello staff tecnico viola.

La rivoluzione avviata da Paratici non riguarda però soltanto la squadra. Al Viola Park è arrivato anche Paolo Morganti, ex dirigente della Juventus e del Catanzaro, che assumerà il ruolo di direttore operativo. Sul fronte commerciale, invece, il club si è affidato a Francesco Picciotto, manager proveniente dalla Ferrari, mentre dall’esperienza al Milan arriva Niccolò Orlandini, nuovo segretario dell’area scouting.

Parallelamente prosegue il lavoro sul mercato. La Fiorentina è vicina a Koleosho e continua a seguire profili come Thorstvedt, Norton-Cuffy e Mandas, quest’ultimo in caso di partenza di De Gea. Per la panchina della Primavera, infine, non trovano conferme le voci su Leonardo Bonucci: i candidati principali restano Marco Parolo e Daniele Buzzegoli. Lo scrive Tuttosport, che usa un titolo che sicuramente fa riflettere: "Fiorentina in bianconero".