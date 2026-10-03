Genoa in apprensione per Colombo: l'attaccante è uscito per un colpo alla caviglia nel test con il Rapid Bucarest
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Il Genoa perde Colombo nel test in famiglia contro il Rapid Bucarest (stessa proprietà) di ieri. A fine primo tempo, scrive Tuttosport, l'attaccante è uscito malconcio insieme allo staff medico a seguito di un contrasto di gioco che gli ha provocato un colpo alla caviglia sinistra.
Da valutareManca ancora tempo alla partita con la Fiorentina in programma dopo la sosta, ma adesso bisognerà valutare le condizioni del calciatore. Ad oggi è infatti lui il riferimento offensivo della squadra di De Rossi.
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