Dopo il difficile avvio di campionato, con due sconfitte contro Roma e Frosinone e un bilancio di sette gol subiti e nessuno segnato, la Fiorentina prova a cambiare volto sul mercato. Il nuovo centravanti è Beto, arrivato dall’Everton a titolo definitivo per circa 18 milioni di euro e con un contratto di quattro anni. L’attaccante portoghese, già protagonista in Serie A con l’Udinese, sarà chiamato a dare maggiore peso all’attacco viola. Insieme a lui è arrivato anche Wilfried Gnonto, esterno italiano proveniente dal Leeds in prestito con diritto di riscatto. Il suo inserimento potrebbe coincidere con la partenza di Albert Gudmundsson.

La società continua inoltre a lavorare sul centrocampo, con Kristian Thorstvedt nel mirino: il suo arrivo potrebbe però dipendere dalla cessione di Rolando Mandragora. Resta più complicata, invece, la pista che porta a Lucas Torreira, con l’agente del giocatore impegnato a Istanbul per cercare un accordo con il Galatasaray. Sul fronte delle uscite, Riccardo Sottil si trasferirà al Watford in prestito dopo aver rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al 2028. Con queste ultime operazioni, la squadra di Grosso punta a voltare pagina già dalla prossima sfida contro il Torino. Lo scrive Tuttosport.