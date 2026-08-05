Il Torino continua ad insistere per Niccolò Fortini, ma la richiesta della Fiorentina è elevata
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Il Torino continua a lavorare per arrivare a Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina capace di giocare su entrambe le fasce, anche se utilizzato più spesso sulla sinistra. Il club granata segue il giocatore da tempo, ma la trattativa è al momento in una fase di stallo a causa della diversa valutazione economica tra le due società.
La Fiorentina non è disposta a cedere Fortini per meno di 10 milioni di euro, con l'eventuale aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. Il Torino, invece, ritiene eccessiva questa richiesta e non vorrebbe superare i 5 milioni. Inoltre, il contratto del terzino, in scadenza nel 2027, rende complicata la strada del prestito con diritto di riscatto: senza un rinnovo dell'accordo con i viola, l'operazione potrà svilupparsi soltanto a titolo definitivo.
Nonostante la distanza, i contatti tra i due club proseguiranno nei prossimi giorni. Il Torino spera di poter abbassare le richieste della Fiorentina facendo leva sulla volontà del giocatore di cambiare squadra, mentre il club viola dovrà decidere se monetizzare subito la cessione o trattenere il calciatore, correndo il rischio di veder diminuire il suo valore con l'avvicinarsi della scadenza contrattuale. Lo scrive Tuttosport.
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