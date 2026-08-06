Antognoni duro sul Centenario viola: "Con questa proprietà non ci sarò. Quel comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire".
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Intervenuto ad Arcola per la consegna del premio Coriolano, Giancarlo Antognoni ha parlato a proposito della decisione di non presenziare alla festa del centenario della Fiorentina. Le sue parole raccolte da Città della Spezia:
Sono andato via dalla Fiorentina per problemi con la proprietà. Dopo cinque anni leggo un comunicato in cui si parla del ritiro della mia maglia. O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero. Io mi metto sempre a disposizione, ma queste situazioni non le accetto. Cinque anni fa mi ero ripromesso di non esserci. La proprietà è sempre la stessa e non cambio idea. Quel comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire.
Secondo quanto riporta Radio Bruno, Antognoni sarebbe stato informato dal dg della Fiorentina Alessandro Ferrari delle intenzioni della società circa il ritiro della maglia prima dell'uscita del comunicato.
Sulla sua Fiorentina
Nasco ragazzo di campagna ed è una cosa di cui mi vanto. Ho iniziato a giocare a calcio per passione e divertimento, oggi vedo che forse i ragazzi si divertono meno di noi. Ho iniziato la gavetta a 15 anni in Serie D. Mi prese il Torino, che mi mandò ad Asti: tre anni in mezzo alla nebbia. Poi, a 18 anni, arrivò la Fiorentina e fu la scelta migliore della mia vita. Ho trovato Liedholm, che poi mi voleva a tutti i costi alla Roma. Ma io mi sono innamorato di Firenze e della sua gente, che ancora oggi mi dimostra un affetto incredibile per essere sempre rimasto. Ho poche vittorie nel mio palmares, ma Firenze è il mio scudetto.
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