Franco Mastantuono definisce "la scelta giusta" quella di approdare a Firenze, città che lo ha accolto con grande calore come quello degli argentini. La sua classe gli ha permesso di diventare il più giovane esordiente della storia dell’Argentina e il più giovane marcatore del River prima di trasferirsi al Real Madrid un'estate fa, neppure 18enne, per 63 milioni.

Tuttavia, con i blancos le cose non sono state facili tanto da fargli decidere di mettersi alla prova altrove: "Non cerco rivincite, la scorsa stagione è stata dura ma le difficoltà aiutano a crescere". Lo scrive Tuttosport.