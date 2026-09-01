Rolando Mandragora è sempre più vicino al ritorno al Torino. I contatti tra il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, hanno avvicinato le parti e l’intesa potrebbe arrivare già nelle prossime ore. L’operazione dovrebbe aggirarsi tra i 5 e i 6 milioni di euro, con un prestito oneroso e obbligo di riscatto condizionato. Per il centrocampista è inoltre previsto un nuovo contratto con il club granata, probabilmente fino al 2029.

Il ritorno di Mandragora, già al Torino per un anno e mezzo fino al 2022, sarebbe particolarmente importante per la squadra di Ignazio Abate, alla ricerca di esperienza e personalità in mezzo al campo. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe utilizzare la sua cessione per liberare spazio e risorse in vista di altri movimenti a centrocampo. Il trasferimento avrebbe anche un significato particolare: sabato, infatti, il Torino affronterà proprio la Fiorentina in campionato. Lo scrive Tuttosport.