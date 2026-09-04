Firenze ha ancora negli occhi le giocate degli ex campioni scesi in campo per il Centenario, ma ora si aspetta che sia l’attuale Fiorentina a strappare applausi dopo due sconfitte consecutive. Il mercato è finito e Grosso può lavorare sulle numerose alternative offensive, ma contro il Torino serviranno soprattutto un atteggiamento diverso e maggiore personalità, per evitare di arrendersi alle prime difficoltà come accaduto finora, con 7 gol subiti in due gare.

L’allenatore, come raccontano gli stessi giocatori, sta lavorando anche sulla testa della squadra, cercando di trasmettere coraggio e grinta. E proprio il coraggio potrebbe portarlo a dare più qualità alla mediana. In questi giorni Grosso ha provato Oulai e Fagioli insieme, come già accaduto per uno spezzone contro il Frosinone. L’esperimento è stato rinviato dal primo minuto per cercare maggiore equilibrio, ma le caratteristiche diverse dei due possono rappresentare un punto di forza.

Oulai dovrà interrompere le iniziative avversarie, mentre Fagioli potrà incidere con il palleggio e le sue aperture. L’ex azzurro può inoltre cercare il rilancio in chiave Nazionale, prendendosi la Fiorentina sulle spalle. Servirà però una mediana più cattiva, capace di proteggere la difesa. Di fronte ci sarà l’ex Mandragora, che quelle caratteristiche le aveva e che domani sarà probabilmente applaudito. Lo scrive Tuttosport