Il colpo più significativo dell’ultima giornata di trattative porta la firma della Fiorentina, che ha definito l’arrivo dell’esterno offensivo Pedro Gonçalves dallo Sporting. L’operazione si concretizza con un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Per il talento portoghese è pronto un contratto fino al 2031. Gonçalves andrà a completare, insieme a Beto e Gnonto, il nuovo tridente costruito dalla Viola nelle ultime 48 ore di mercato.

La Fiorentina, però, non si è fermata qui. Dopo la cessione di Mandragora al Torino, Fabio Paratici ha provato a portare in Toscana anche Thorstvedt, ma il Sassuolo ha respinto la proposta. Il club viola continua inoltre a lavorare per Marcelo Brozovic, con la pista legata al centrocampista che potrebbe decollare nei prossimi giorni. Sul giocatore, infatti, si era mosso anche il Trabzonspor.

Sul fronte delle uscite, la Lazio ha definito il prestito di Albert Gudmundsson, per il quale è previsto un esborso di 1 milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. L’operazione ha fatto saltare le trattative dei biancocelesti per Man (PSV). Per Icardi, invece, la sensazione è che l’attaccante argentino abbia altre soluzioni rispetto alla possibilità di trasferirsi alla corte di Gattuso. L'ex viola Nzola, invece, si trasferisce al Cagliari.

Proprio il trasferimento di un altro degli ex centravanti viola ha trovato ieri la sua definitiva ufficialità: Moise Kean è un nuovo giocatore del Como. Il club lariano ha investito 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus, di cui uno considerato praticamente certo e gli altri quattro più difficili da raggiungere. Nell’accordo è stata inoltre inserita una percentuale del 10% sulla futura rivendita. La trattativa, rimasta in bilico più volte negli ultimi giorni di agosto, è stata portata a termine grazie al lavoro dell’agente Alessandro Lucci. Decisivo anche il sacrificio dello stesso Kean, che ha rinunciato a un milione di euro pur di favorire la conclusione dell’affare.