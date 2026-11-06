La Fiorentina era consapevole che il percorso di crescita della squadra sarebbe stato tutt’altro che semplice. Una strategia ribadita anche dal direttore sportivo Paratici, che ha invitato il gruppo a restare unito e a lavorare con determinazione. Finora, però, la stagione ha riservato diverse difficoltà. Soltanto il recente successo per 4-2 sul campo del Sassuolo ha permesso ai viola di allontanarsi dalla zona retrocessione. Ora sarà la sfida di domenica contro la Juventus a fornire indicazioni importanti sul reale momento della squadra.

Uno degli aspetti più interessanti della Fiorentina è senza dubbio la giovane età della rosa, che con una media di 24,4 anni è la quarta più giovane dell'intera Serie A. Un gruppo che può alternare inevitabilmente prestazioni positive e momenti di difficoltà, ma che ha ampi margini di crescita. La vittoria contro il Sassuolo ha offerto segnali incoraggianti, con tre marcatori under 20: Njie, Mastantuono, capocannoniere viola con quattro reti, e Valdepenas. A loro si aggiungono giovani come Ndour, Jimenez, Viery e Oulai. Lo riporta Tuttosport.