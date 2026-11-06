Uno degli aspetti più interessanti della Fiorentina è senza dubbio la giovane età della rosa
VIDEO - Paratici e una ricerca minuziosa su Njie: chieste info... alla sua ex!
La Fiorentina era consapevole che il percorso di crescita della squadra sarebbe stato tutt’altro che semplice. Una strategia ribadita anche dal direttore sportivo Paratici, che ha invitato il gruppo a restare unito e a lavorare con determinazione. Finora, però, la stagione ha riservato diverse difficoltà. Soltanto il recente successo per 4-2 sul campo del Sassuolo ha permesso ai viola di allontanarsi dalla zona retrocessione. Ora sarà la sfida di domenica contro la Juventus a fornire indicazioni importanti sul reale momento della squadra.
Uno degli aspetti più interessanti della Fiorentina è senza dubbio la giovane età della rosa, che con una media di 24,4 anni è la quarta più giovane dell'intera Serie A. Un gruppo che può alternare inevitabilmente prestazioni positive e momenti di difficoltà, ma che ha ampi margini di crescita. La vittoria contro il Sassuolo ha offerto segnali incoraggianti, con tre marcatori under 20: Njie, Mastantuono, capocannoniere viola con quattro reti, e Valdepenas. A loro si aggiungono giovani come Ndour, Jimenez, Viery e Oulai. Lo riporta Tuttosport.
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