Da Vlahovic a Kolo Muani e Woltemade. Per Luca Toni, il serbo era un killer d'area, a differenza degli acquisti bianconeri
La gente contenta e la squadra che gioca… Un solo Vanoli al comando
La Juventus ha stravolto il suo reparto offensivo, lasciando andare Dusan Vlahovic. Luca Toni ha analizzato il percorso del serbo, e non solo, alla Gazzetta dello Sport:
"Dusan è il classico centravanti. Né Kolo Muani, né Woltemade sono dei killer d'area come il serbo. Vlahovic deve migliorare nel gioco lontano dalla porta, dove Kolo è suo agio, però è un nove originale. La Juve ha fatto le sue scelte, avranno pesato anche gli aspetti contrattuali"
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