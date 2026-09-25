La Juventus ha stravolto il suo reparto offensivo, lasciando andare Dusan Vlahovic. Luca Toni ha analizzato il percorso del serbo, e non solo, alla Gazzetta dello Sport:

"Dusan è il classico centravanti. Né Kolo Muani, né Woltemade sono dei killer d'area come il serbo. Vlahovic deve migliorare nel gioco lontano dalla porta, dove Kolo è suo agio, però è un nove originale. La Juve ha fatto le sue scelte, avranno pesato anche gli aspetti contrattuali"