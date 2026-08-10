Il mercato della Fiorentina è ancora molto attivo e in entrata mancano almeno quattro operazioni. A centrocampo l’obiettivo resta Thorstvedt, ma prima servirà liberare spazio con un’uscita, con Fabbian tra i possibili partenti. In attacco, invece, la priorità è un esterno sinistro titolare, forte, di proprietà e di livello internazionale.

La società valuta anche l’arrivo di un ulteriore elemento offensivo per aumentare le rotazioni, oltre al centravanti. Su quest’ultimo fronte resta da definire l’incastro Piccoli-Pellegrino. Non è escluso neppure l’acquisto di un nuovo terzino sinistro, anche se molto dipenderà dal futuro di Dodò.

La separazione con Dodò è un’ipotesi sulla quale le parti lavorano da mesi, ma la sua partenza non è ancora certa. In caso di permanenza, il brasiliano rinnoverebbe per un anno e resterebbe a disposizione di Grosso. In attesa del rientro di Parisi, previsto intorno a Natale, la Fiorentina potrebbe utilizzare Joao Mario come alternativa a Valdepenas sulla sinistra, contando anche sulla duttilità di Jimenez. Per questo non c’è un’emergenza immediata e le valutazioni restano in corso. Lo scrive la Nazione.