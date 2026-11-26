Con l'Udinese sarà una gara decisiva
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I tifosi viola non mollano. Nonostante il periodo negativo della Fiorentina, il pubblico di Firenze sosterrà la squadra allenata da Paolo Vanoli anche a Udine: i tagliandi acquistati nel settore ospiti della Dacia Arena sono già 1300, così come diverse persone hanno comprato il biglietto nella curva adiacente.
Il numero di seguaci di Mastantuono e compagni supererà quindi le 1500 presenze. Un attestato di fiducia ulteriore che non può e non deve essere sprecato dai giocatori. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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