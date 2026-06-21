Solomon, aria di ritorno? Svelata la richiesta di Paratici al Tottenham

I numeri

L’esterno israeliano ha chiuso la sua esperienza in viola con 19 presenze sulle 28 partite a disposizione, mettendo a referto 2 gol e 2 assist. Numeri che la Fiorentina sta valutando attentamente prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.