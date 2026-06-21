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Solomon, aria di ritorno? Svelata la richiesta di Paratici al Tottenham

Solomon, aria di ritorno? Svelata la richiesta di Paratici al Tottenham - immagine 1
Fabio Paratici dovrà acquistare quattro esterni per costruire la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Solomon piace
Redazione VN

Fabio Paratici dovrà acquistare quattro esterni per costruire la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Il numero potrebbe però scendere a tre nel caso in cui il Tottenham accettasse di rivedere al ribasso le condizioni per il riscatto di Manor Solomon, fissato a 10 milioni di euro nel gennaio scorso.

I numeri

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L’esterno israeliano ha chiuso la sua esperienza in viola con 19 presenze sulle 28 partite a disposizione, mettendo a referto 2 gol e 2 assist. Numeri che la Fiorentina sta valutando attentamente prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.

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