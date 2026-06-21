Fabio Paratici dovrà acquistare quattro esterni per costruire la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Il numero potrebbe però scendere a tre nel caso in cui il Tottenham accettasse di rivedere al ribasso le condizioni per il riscatto di Manor Solomon, fissato a 10 milioni di euro nel gennaio scorso.
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Solomon, aria di ritorno? Svelata la richiesta di Paratici al Tottenham
Fabio Paratici dovrà acquistare quattro esterni per costruire la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Solomon piace
I numeri—
L’esterno israeliano ha chiuso la sua esperienza in viola con 19 presenze sulle 28 partite a disposizione, mettendo a referto 2 gol e 2 assist. Numeri che la Fiorentina sta valutando attentamente prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.
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