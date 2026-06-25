Questa mattina La Nazione ha fatto il punto sulla situazione di Simon Sohm. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Bologna non ha ancora preso una decisione definitiva sul centrocampista svizzero, ma il direttore sportivo Giovanni Sartori sarebbe favorevole a prolungarne il prestito anche per la prossima stagione.
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Sohm, il Bologna riflette: Sartori spinge per il rinnovo del prestito
Il Bologna valuta il futuro di Sohm: Sartori vuole il rinnovo del prestito, Paratici chiede obbligo di riscatto a 14 milioni.
Dal canto suo, Fabio Paratici aprirebbe alla permanenza del giocatore soltanto a determinate condizioni: un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro, che scatterebbe al raggiungimento di un determinato numero di presenze.
Sullo sfondo resta vigile il Parma, ex squadra di Sohm, pronto a inserirsi nella trattativa qualora il Bologna decidesse di non affondare il colpo.
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