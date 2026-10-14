L'assenza di Atta priva Vanoli di una pedina importante per il sistema di gioco che il tecnico vorrebbe sviluppare alla Fiorentina. Come evidenzia la Repubblica, il centrocampista può agire sia da mezzala, ruolo nel quale si era affermato con l'Udinese, sia da trequartista nel 4-2-3-1.

Proprio quest'ultima soluzione rappresenta una delle alternative su cui Vanoli intende lavorare, ma senza Atta le opzioni si riducono. A Genova, sulla trequarti, è stato impiegato Oulai, senza che l'esperimento desse i risultati sperati. Inoltre, l'utilizzo di Gonçalves in quella posizione rischierebbe di rendere la squadra troppo sbilanciata, mentre in rosa mancano altri giocatori con caratteristiche simili a quelle del centrocampista.

Per la partita contro il Como, secondo la ricostruzione del quotidiano, Vanoli potrebbe quindi tornare al 4-3-3. Brescianini sarebbe favorito su Oulai per partire dal primo minuto, con Ndour e Fagioli a completare il centrocampo.

Il recupero di Atta diventa così importante non soltanto per ritrovare una pedina di qualità, ma anche per ampliare le soluzioni tattiche a disposizione dell'allenatore viola.