Marchisio sulla vicenda Kayode
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Claudio Marchisio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parlando di suo figlio Davide alla Juventus ha commentato anche le 1000 voci intorno all'ex Fiorentina Kayode:
E Davide Marchisio?
«Sta vivendo il momento da ragazzo per bene. Sono orgoglioso di lui. E sono il suo primo tifoso, anzi il secondo o forse il terzo. Mia moglie, il fratello e i nonni sono i primi Davide mi ha detto: "Papà, ma quanto pressa Gatti, è sempre addosso"».
Teme che suo figlio venga "rimandato" dalla Juventus come l'azzurro Kayode da bambino?
«Si può arrivare al top in modi diversi, capita. Magari Kayode tornerà alla Juve da big».
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