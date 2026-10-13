Dopo la delusione di Marassi, la Fiorentina riprende oggi gli allenamenti, terminata la giornata di riposo concessa da Vanoli, per preparare la sfida contro il Como, domenica alle 15 al Franchi. La squadra di Fabregas sarà prima impegnata domani in Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord. Buona la risposta del pubblico viola: considerando l’orario e l’importanza della partita, si punta al tutto esaurito.

L’attenzione è concentrata su Atta, escluso dai convocati a Genova per un sovraccarico funzionale all’addome. Vanoli aveva spiegato di volere un giocatore al 100%, rallentandone il lavoro per ritrovarlo pienamente recuperato. Nei prossimi allenamenti saranno aumentati i carichi per verificarne le risposte: se saranno negative, il francese salterà anche il Como. L’obiettivo è evitare ricadute e impiegarlo soltanto in condizioni perfette, senza utilizzarlo a mezzo servizio come nelle prime giornate, anche durante la gestione Grosso.

Sul piano della formazione, Viery dovrebbe tornare a sinistra in difesa, Pellegrino al centro dell’attacco e Njie sulla fascia sinistra offensiva. Se Atta non offrirà sufficienti garanzie, potrebbe trovare spazio Brescianini accanto a Fagioli e Ndour, per affrontare la partita con un centrocampo più fisico e meno orientato al palleggio. Lo scrive Repubblica Firenze.