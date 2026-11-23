Ripartire dal coraggio mostrato contro la Juventus. È questa l'indicazione che Paolo Vanoli vuole ritrovare nella Fiorentina impegnata questa sera sul campo del Monza. Come scrive Repubblica, il tecnico viola sembra intenzionato a confermare l'impostazione offensiva vista contro i bianconeri, pur valutando qualche cambiamento nell'undici iniziale. La novità principale potrebbe arrivare dalla fascia sinistra, dove Gnonto è favorito su Njie.

La botta rimediata da Njie durante gli impegni con la Nazionale, pur non destando particolare preoccupazione, potrebbe spingere Vanoli a schierare Gnonto dal primo minuto. L'ex Leeds, apprezzato dall'allenatore per lo spirito di sacrificio e l'abnegazione, è stato provato in quella posizione anche durante la rifinitura di ieri al Viola Park.

In difesa resta aperto il ballottaggio tra Ranieri e Viery, con il primo leggermente favorito per affiancare Dragusindavanti a De Gea. Sulle corsie, invece, Joao Mario sembra aver convinto definitivamente il tecnico e dovrebbe essere confermato a sinistra, mentre Jimenez è pronto a occupare la fascia opposta. In settimana, tuttavia, Vanoli ha provato anche Dodò.

A centrocampo pochi dubbi sulla presenza di Oulai, ormai punto di riferimento della mediana viola. Al suo fianco dovrebbe esserci Ndour, in vantaggio su Brescianini per una maglia da titolare. Sulla trequarti conferma in vista anche per Gonçalves, chiamato a garantire qualità tra le linee, mentre Mastantuono resta imprescindibile sulla corsia destra. Davanti, infine, Pellegrino dovrebbe essere nuovamente preferito a Beto, nonostante i segnali di crescita mostrati dall'attaccante nelle ultime uscite.

Vanoli potrà inoltre contare su una rosa quasi al completo. Gli unici indisponibili sono Parisi e Pongracic: per il primo serviranno ancora alcune settimane, mentre il centrale potrebbe rientrare tra le sfide contro Udinese e Cagliari. Torna invece a disposizione Atta, che avrà bisogno di ritrovare gradualmente il ritmo partita. Un assetto a trazione offensiva, dunque, con l'obiettivo di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti e dare continuità ai segnali incoraggianti mostrati contro la Juventus. Lo scrive Repubblica