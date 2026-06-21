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Repubblica: “Tanti club si faranno avanti per Ndour. La posizione di Paratici”

Grafica Ndour
Non solo Nicolò Fagioli. Con ogni probabilità alcuni club si faranno avanti anche per Cher Ndour. Il centrocampista ha chiuso in crescendo
Redazione VN

Non solo Nicolò Fagioli. Con ogni probabilità alcuni club si faranno avanti anche per Cher Ndour. Il centrocampista ha chiuso in crescendo la sua stagione, fino a conquistarsi l’esordio con la nazionale maggiore agli ordini del commissario tecnico Silvio Baldini.

Non è un mistero che l’ex Paris Saint-Germain goda di estimatori tanto in Serie A, con Juventus e Napoli particolarmente attente, quanto in Premier League.

La convinzione della Fiorentina, però, è che il classe 2004 abbia ancora ampi margini di crescita e possa diventare, sotto la guida di Fabio Grosso, uno dei punti di riferimento della squadra che verrà. Lo scrive Repubblica.

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