Moise Kean è a un passo dal Como, ma affinché la trattativa vada definitivamente in porto è necessario che la Fiorentina trovi il suo sostituto. A tal proposito uno dei nomi in circolazione è quello di Joshua Zirkzee. Secondo l'edizione nazionale di Repubblica, il nuovo inserimento della Juventus sta rallentando l'affare tra il club viola e il Manchester United. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

Joshua Zirkzee resta il candidato numero uno per l’attacco della Fiorentina, ma il nuovo inserimento della Juventus ha rallentato l’affare. Il centravanti sta riflettendo: è di fronte a un bivio che sta frenando, a catena, la cessione di Moise Kean al Como, già definita per 40 milioni ma congelata in attesa di un nuovo numero nove. Il club viola, prima di privarsi del suo attaccante, vuole chiudere la partita con lo United. Ieri Kean si è allenato ancora al Viola Park. I sintomi della ribellione stanno rientrando, ma la sua volontà resta immutata: il centravanti della Nazionale ha scelto il Como. Deve ancora aspettare, però. Il telecomando per far scattare il semaforo verde lo tiene in mano Zirkzee, che ha aperto al ritorno in Serie A e ha già parlato con la Fiorentina tramite il suo agente Kia Joorabchian, atteso in Italia per chiudere l’affare con il ds Paratici. Sul tavolo dello United la Fiorentina ha da tempo scoperto le carte: prestito (da 5 milioni) con diritto di riscatto. Ma i dubbi di Zirkzee preoccupano la squadra viola, che si è cautelata con un piano B, presentando un’offerta all’Everton per Beto, ex Udinese. Joshua è avvertito: se l’olandese aspetta la Juve, la Fiorentina ha pronta l’alternativa. E l’attesa è un rischio: il tecnico bianconero Spalletti voleva Sorloth, ma la trattativa con l’Atletico è più complicata del previsto. Per questo l’ex ct dell’Italia si accontenterebbe anche di Zirkzee. Per affondare il colpo, però, la Juventus deve cedere David, che fa muro.