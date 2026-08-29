La Fiorentina potrebbe celebrare il Centenario con Joshua Zirkzee come nuovo attaccante. In caso di mancato accordo per l’olandese, il club punterebbe invece su Beto, per il quale Fabio Paratici ha già presentato un’offerta ufficiale all’Everton. Solo dopo l’arrivo del sostituto sarà definita la cessione di Moise Kean al Como per 40 milioni di euro, bonus compresi.

Zirkzee resta la prima scelta. La Fiorentina, forte del gradimento del giocatore, ha proposto al Manchester United un’operazione da circa 40 milioni: prestito oneroso da 5-6 milioni e diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Sul centravanti olandese ci sono anche Juventus e Atletico Madrid, ma al momento il club viola sembra il più deciso. La risposta del Manchester United potrebbe arrivare già oggi e al Viola Park continua a filtrare ottimismo per un acquisto che completerebbe la rivoluzione tecnica della squadra.